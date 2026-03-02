В Амстердамі підтвердили справжність картини Рембрандта, яку 65 років вважали втраченою

Картина «Видіння Захарії в храмі» / © Associated Press

В Амстердамі виявили картину Рембрандта, яка довгі десятиліття вважалася зниклою. Експерти підтвердили її автентичність.

Про це пише BBC.

Картину «Видіння Захарії в храмі» (1633) виключили зі списку робіт нідерландського майстра 1960 року, а вже наступного року полотно продали приватному колекціонеру — після цього його місцеперебування залишалося невідомим.

Картина знову з’явилася у полі зору, коли власники передали її на дослідження до амстердамського Рейксмузею. Музей здійснював експертизу протягом двох років. Автентичність підтвердили після аналізу фарб — вони відповідають тим, які Рембрандт використовував у той період, — а також техніки письма і нашарування фарби, що збігаються з його ранніми роботами.

Дослідники зазначили, що підпис є оригінальним, а дерев’яна панель датується правильним періодом. Картина має всі ознаки стилю Рембрандта на «піку» раннього етапу його кар’єри.

На полотні зображено біблійний сюжет про первосвященника Захарію, якому архангел Гавриїл сповіщає про народження сина — майбутнього Івана Хрестителя. Самого Гавриїла художник не показує буквально: його присутність передано через світло у верхній правій частині композиції, і саме це драматургічне рішення дослідники називають одним із промовистих жестів молодого Рембрандта.

