В Амстердамі стався блекаут через вибух на електростанції

Амстердам / © unsplash.com

У столиці Нідерландів значна частина історичного центру та західні райони міста тимчасово залишилися без електропостачання через вибух на електростанції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

За даними видання, відключення електроенергії сталося близько 16:00 за місцевим часом і тривало приблизно півтори години.

«Значна частина Амстердама наприкінці дня залишалася без електроенергії приблизно півтори години. Відключення було спричинене вибухом на електростанції», — йдеться у повідомленні.

Через блекаут у центрі міста магазини змушені були зачинитися раніше, а рух трамваїв тимчасово зупинили.

За попередньою інформацією, без світла залишилися понад 50 тисяч людей. Усім жителям Амстердама надійшло екстрене сповіщення з проханням не користуватися ліфтами та ескалаторами, а також допомогти сусідам, які можуть потребувати підтримки.

У пожежній службі повідомили, що причиною інциденту став вибух під час проведення робіт на електророзподільчому об’єкті в районі однієї з центральних вулиць міста.

