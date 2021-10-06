В Англії чоловік зустрівся з батьком після 40 років розлуки і загинув через 10 хвилин

В Англії чоловік зустрівся з батьком після 40 років розлуки і загинув через 10 хвилин

Чоловік розбився на мотоциклі.

Чоловік з англійського міста Флітвуд зустрівся з батьком після 40 років розлуки і через 10 хвилин розбився на мотоциклі.

Про це повідомляє Lancs Live.

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56-річний Пол Ковелл поїхав в гості до батька, якого не бачив майже 40 років. Під час довгоочікуваної зустрічі він зателефонував синам, щоб вони вперше побачили дідуся. Після дзвінка чоловік сів на мотоцикл і поїхав до місця, де був похований прах його матері.

Через 10 хвилин мотоцикл Ковелла врізався у фургон. Британець помер на місці.

У Коуелла залишилися двоє синів і названа донька.

Нагадаємо, британське подружжя, яке прожило в щасливому шлюбі 55 років, думали, що знають одне про одного все, поки операція з відновлення зору не дозволила їм вперше за багато років чітко побачити обличчя одне одного.

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