В Англії дівчина укоротила собі віку після обговорення найкращого методу самогубства у чаті

В Англії дівчина укоротила собі віку після обговорення найкращого методу самогубства у чаті

У 2020 році дівчина тікала з дому 15 разів.

У березні 2021 року Англію сколихнула моторошна новина: у невеликому містечку Портслейд 20-річна Емі Спрінгер покінчила із життям. Нещодавно стало відомо, що дівчина скоїла вчинок в лісі після обговорення найкращого методу самогубства в груповому чаті у застосунку WhatsApp з трьома іншими людьми, які пізніше також укоротили собі віку.

Як пише видання Daily Mail, тіло дівчини виявили в долині Бенфілд 21 березня.

Слідству відомо, що Емі Спрінгер спілкувалася з людьми, які обговорювали теми суїциду. Лікарка Карен Гендерсон зазначила, що незважаючи на наявність декількох діагнозів, включаючи аутизм, емоційно нестабільний розлад особистості і складний посттравматичний стресовий розлад, Емі Спрінгер почувалася краще за декілька тижнів до смерті.

Емі тікала з дому 15 разів у 2020 році і тричі в 2021 році. Спеціалісти зафіксували самогубство, причиною смерті зазначили удушшя.

Докторка Карен Гендерсон сказала, що Емі страждала від дуже серйозної психічної травми, яка сталася у дитинстві: смерть її брата Девіда у віці шести років стала для дівчини справжньою трагедією.

Нагадаємо, футболіст грецького "Македонікса" Нікос Цуманіс був знайдений мертвим рано вранці 5 жовтня в прибережному передмісті Каламарії. Тіло 31-річного захисника виявили в його власному автомобілі на пристані. Джерело стверджує, що незадовго до трагедії Цуманіс спілкувався зі своїм другом і поскаржився йому на серйозні фінансові проблеми та бажання покінчити з собою.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання