В Англії медсестра цинічно "обчистила" вмираючого пацієнта: купувала шпалери і сплачувала кредит

Махінації викрив син постраждалого.

Медсестра з англійського міста Хартлпул, графство Дарем, використовувала банківську карту вмираючого пацієнта, щоб вкрасти гроші і витратити їх на товари в інтернет-магазині.

Про це повідомляє видання Express.

Леслі Рашуорт госпіталізували з пневмонією, анорексією і загальним погіршенням самопочуття. У лікарні за ним доглядала 40-річна медсестра. Жінка неодноразово користувалася даними банківської карти пацієнта, щоб купувати шпалери, товари домашнього вжитку та продукти в інтернет-магазині Amazon.

Про дії медсестри стало відомо після того, як син Рашуорта побачив на телефоні батька повідомлення від банку про підозрілу активність. Спочатку він подумав, що це повідомлення від шахраїв, але невдовзі від банку прийшло ще одне повідомлення. Чоловік відстежив фінансові транзакції, які були зроблені, поки його батько перебував у лікарні.

В результаті проведеного керівництвом лікарні службового розслідування з'ясувалося, що всі транзакції були здійснені в ті дні, коли на зміні працювала Воллес. З'ясувалося, що крім покупок жінка використовувала дані банківської картки пацієнта для погашення великого кредиту.

Медсестра визнала, що зловживала службовим становищем для викрадення коштів пацієнта.

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