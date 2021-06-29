В Англії свиня втекла з ферми, щоб народити у лісі десять поросят: фото

Волонтери назвали утікачку Матильдою і намагаються врятувати її від бійні.

Поблизу англійського міста Оллертонтат у графстві Ноттінгемшир (Велика Британія) місцева мешканка виявила в лісі свійську свиню із виводком із 10 поросят. Як виявилося, свиноматка втекла із тутешньої ферми, щоб врятувати своє потомство. Про цей дивний випадок повідомляє британське видання Мetro.

49-річна Анна Астон натрапила на свиню із виводком поросят, коли вигулювала свою собаку. Тварини не були схожими на диких, тому жінка припустила, що свиня втекла з найближчої ферми, і звернулася до волонтерів центру порятунку тварин "Brinsley Animal Rescue".

Фото: metro.co.uk

Фото: metro.co.uk

Фото: metro.co.uk

Зоозахисники припустили, що вагітна свиня інстинктивно втекла народжувати в безпечне місце, обравши для цього розташований поруч ліс неподалік від ферми.

Свині, яку назвали Матильда, та її поросятам надали притулок у волонтерському центрі. Його керівник Джон Бересфорд тепер намагається отримати дозвіл від фермера на вилучення тварин.

“Ми звертаємося до фермера з проханням дозволити її [свиню] врятувати, оскільки вона виявила таку мужність, рішучість і сильну любов до своїх дітей", - зауважив він.

Волонтери також звернулися за підтримкою до влади округу Ноттінгемшир. Петицію щодо порятунку Матильди та її поросят підписали вже понад 3 тисячі осіб.

Нагадаємо, що дослідники з Каліфорнійського університету виявили, що емоції, подібні на сміх, здатні виявляти більше тварин, ніж вважалося раніше. Таких видів налічують як мінімум 65.

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