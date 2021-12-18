В Англії до семи зросла кількість смертей від COVID-штаму "Омікрон": яка ситуація

В Англії до семи зросла кількість смертей від COVID-штаму "Омікрон": яка ситуація

У Лондоні на "Омікрон" припадає понад 80% нових випадків коронавірусу.

В Англії в суботу, 18 грудня, кількість пов'язаних із новим штамом COVID-19 "Омікрон" смертей зросла до семи.

Про це із посиланням на Національну службу охорони здоров'я Великої Британії повідомляє The Guardian.

Зазначається, що кількість госпіталізацій серед пацієнтів з новим варіантом коронавірусу в країні збільшилася з 65 до 85.

Тим часом у Лондоні на "Омікрон" припадає понад 80% нових випадків COVID-19. На тлі стрімкого поширення нового варіанта міський голова британської столиці Садік Хан оголосив про "надзвичайну ситуацію".

"Варіант "Омікрон" швидко став домінантним: кількість випадків захворювання швидко зростає, а число пацієнтів із COVID-19 у наших лікарнях знову збільшується. Ми вже відчуваємо вплив на всю столицю, і поки ми все ще вивчаємо цей варіант, ключові агентства Лондона працюють у тісній співпраці", - наголосив мер, наполегливо закликавши лондонців вакцинуватися проти коронавірусу.

Загалом в суботу на території Великої Британії підтвердили понад 90 тисяч нових випадків COVID-19, 10 059 з яких пов'язують з "Омікроном". Від ускладнень коронавірусу померли ще 125 британців. Загальна кількість заражень новим штамом в Сполученому Королівстві сягає 24 968.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.