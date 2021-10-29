В Англії жінка ледве не викинула у смітник великий діамант: хто її зупинив

В Англії жінка ледве не викинула у смітник великий діамант: хто її зупинив

Цінність знахідки підтвердили експерти.

В Англії жінка під час прибирання будинку знайшла і мало не викинула діамант вагою 34 карати, за який вона може отримати щонайменше два мільйони фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє ВВС News.

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70-річна британка прибирала і збирала коштовності та біжутерію в окрему коробку. Вона планувала викинути непотрібні дрібнички, але сусідка порадила їй показати прикраси оцінювачу та дізнатися про їхню вартість. Тоді жінка звернулася до організатора аукціонів Марка Лейна, який спочатку не надав особливого значення каменю.

“Ми побачили досить великий камінь, більший за фунтову монету, і я подумав, що це кубічний діоксид цирконію — синтетичний аналог алмазу. Він пролежав на моєму столі два чи три дні, доки я не скористався машиною для перевірки алмазів”, - розповів Лейн.

Британець зрозумів, що має справу з дорогоцінним каменем і вирішив відправити його на перевірку партнерам до Лондона, які підтвердили цінність знахідки. Потім діамант відвезли до Антверпена, Бельгія, де його зважили, сертифікували та оцінили. Виявилося, що вага каменю становить 34 карати.

За словами власниці діаманта, вона не може згадати, де саме і коли вона купила камінь, але припускає, що це сталося під час відвідин барахолки.

Нагадаємо, американець знайшов у старому дивані цінну схованку, у якій були гроші. Усі кошти він повернув власнику.

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