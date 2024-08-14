В Антарктиді полярники "Вернадського" зафіксували рідкісне природне явище: що вони побачили

Українським полярникам на науковій станції "Академік Вернадський" вдалося зафіксувати південне полярне сяйво, що є надзвичайно рідкісним явищем. Антарктида розташована далеко від південного магнітного полюса Землі, тому побачити сяйво там вкрай важко. Однак в цьому випадку сприятлива погода з морозом та чистим небом дозволила уникнути звичайної хмарності.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Геофізики зафіксували сильні збурення магнітного поля Землі, що є необхідною умовою для появи полярного сяйва. Як пояснює геофізик Юрій Отруба, це явище спостерігалося вперше за вісім зимівель, оскільки зазвичай прилади реєструють збурення, коли небо затягнуте хмарами або коли влітку майже завжди світло.

Знімки полярного сяйва зроблено 12 серпня. На перший погляд, сяйво виглядало як легка біла імла з рожевим відтінком, але на фотографіях виявилися зелені та фіолетові кольори. Це явище спостерігалося в той самий час, коли в Україні фіксували північне сяйво. Національний антарктичний науковий центр також зафіксував бурю рівня К-8 за індексом Бартельса, що описує відхилення магнітного поля Землі.

Нагадаємо, полярники зі станції "Академік Вернадський" показали миле відео з антарктичними пінгвінами та їхніми малюками.

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