В Антиґуа і Барбуда продадуть на аукціоні супер'яхту олігарха з РФ – її оцінюють у $81 млн

Уряд Антиґуа і Барбуди (острівна держава у східній частині Карибського моря - ред.) продасть на аукціоні супер'яхту російського олігарха Андрія Гур'єва вартістю $81 млн.

Про це пише The Guardian.

"Протягом 10 днів у газетах та інших ЗМІ буде опубліковано повідомлення про продаж судна Alfa Nero в рамках закону про примусовий продаж. Якщо власник судна не з'явиться протягом цього періоду, уряд Антигуа та Барбуди продасть його тому, хто запропонує найвищу ціну", – йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра країни.

Як повідомили чиновники, яхта стоїть покинутою в порту Фалмут від лютого 2022 року.

За версією Мінфіну США, Alfa Nero була придбана Гур'євим, внесеним до санкційних списків американської та британської влади, 2014 року за $120 млн.

Судно з 12-метровим панорамним басейном, джакузі, спа-салоном, салоном краси та вертолітним майданчиком використовувалося його сім'єю кілька разів на рік.

Андрєй Гур'єв – російський мільярдер, колишній генеральний директор компанії "ФосАгро", політик, від 2001 по 2013 роки – член Ради Федерації від Мурманської області.

Журнал Forbes 2020 року оцінив статки олігарха в $4,1 млрд. У рейтингу найбагатших людей Росії він займає 25 місце.

Нагадаємо, у Хорватії загадково зникла 5-мільйонна яхта підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.

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