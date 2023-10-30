В аптеці товари на полицях замінили їхніми світлинами в рамках: навіщо це зробили (фото)

Клієнти змушені натискати на кнопку, щоб запросити продукти зі складу.

У столиці США Вашингтоні фотографії замінили запаси товарів на полицях аптеки.

Про це пише Daily Mail.

Це пов'язано з масовими крадіжками. Згідно з фотографіями, які з'явилися на X, зображення в рамках таких предметів, як туалетний папір та кухонні рушники, стоять замість реальних.

Полиці аптеки у Вашингтоні / Фото: twitter.com/JoeyMannarinoUS

Тепер покупцям доводиться натискати на кнопку, щоб попросити персонал забрати продукти зі складу.

Полиці аптеки у Вашингтоні / Фото: twitter.com/JoeyMannarinoUS

Антиутопічний крок аптеки стався лише через декілька тижнів після того, як CVS у Вашингтоні була розграбована близько 50 мародерами-підлітками, які регулярно нападають на аптеку та грабують її полиці.

У зв'язку з цим представники компанії оголосили, що до кінця 2024 року закриють 900 закладів по всій території США. Більшу частина бізнесу працюватиме в режимі онлайн.

Нагадаємо, компанія виплатила 23 500 доларів боргу монетами вагою 3 тонни. Усе закінчилося судом.

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