В аптеці товари на полицях замінили їхніми світлинами в рамках: навіщо це зробили (фото)

Клієнти змушені натискати на кнопку, щоб запросити продукти зі складу.
У столиці США Вашингтоні фотографії замінили запаси товарів на полицях аптеки.
Про це пише Daily Mail.
Це пов'язано з масовими крадіжками. Згідно з фотографіями, які з'явилися на X, зображення в рамках таких предметів, як туалетний папір та кухонні рушники, стоять замість реальних.
Тепер покупцям доводиться натискати на кнопку, щоб попросити персонал забрати продукти зі складу.
Антиутопічний крок аптеки стався лише через декілька тижнів після того, як CVS у Вашингтоні була розграбована близько 50 мародерами-підлітками, які регулярно нападають на аптеку та грабують її полиці.
У зв'язку з цим представники компанії оголосили, що до кінця 2024 року закриють 900 закладів по всій території США. Більшу частина бізнесу працюватиме в режимі онлайн.
Нагадаємо, компанія виплатила 23 500 доларів боргу монетами вагою 3 тонни. Усе закінчилося судом.
Читайте також: