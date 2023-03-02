В Аргентині близько 20 млн осіб залишилися без світла: неподалік АЕС сталася пожежа

Електрика зникла у 40% споживачів у Буенос-Айресі.
В Аргентині близько 20 млн осіб, а це майже 40% споживачів, на дві доби залишаться без світла. Зокрема, більша частина столиці Буенос-Айреса та ще кілька провінцій.
Про повідомляє La Nacion.
Причиною масштабного блекауту в країні стала аварія на лінії електропередач біля атомної електростанції Atucha 1, що розташована у місті Ліма, за 100 кілометрів від Буенос-Айреса.
Збій виник унаслідок аварії на високовольтній лінії електропередачі. Її причиною стала пожежа на околицях. Вона пошкодила мережу, що прилягає до АЕС. Компанія Nucleoelectrica підтвердила, що Atucha 1 наразі не працює.
За попередніми даними, відновлення роботи атомної електростанції очікується не раніше ніж за 48 годин. У Міністерстві енергетики заявляють, що розслідують причини збоїв.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок аварії пасажирського і вантажного потягів у Греції зросла до 43 людей. Відповідальність за залізничну катастрофу взяв на себе міністр транспорту та інфраструктури Греції Костас Караманліс. Він подав у відставку.
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