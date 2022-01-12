В Аргентині фіксують +45 градусів: в столиці виникли перебої з електрикою

В Аргентині фіксують +45 градусів: в столиці виникли перебої з електрикою

Синоптики попереджають, що це не межа.

Аргентина потерпає від небувалої спеки: стовпчики термометрів піднялися до +45 градусів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 січня.

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Країна принаймні на деякий час стала одним з найгарячіших місць планет: температура повітря сягнула +45 градусів. Через спеку потерпає столичний регіон. У Буенос-Айресі та на його околицях виникли перебої з електрикою, сотні тисяч людей лишилися без світла та кондиціонерів.

Влада закликає громадян бути обачними, пересиджувати найгарячіші години у приміщеннях та пити багато води. Своєю чергою, синоптики припускають, що тепла погода може встановити нові рекорди.

Як повідомлялося, у пакистанській провінції Пенджаб сотні автомобілів опинилися у снігових заметах. Всього на шосе під снігом опинилися близько однієї тисячі машин. Загинула щонайменше 21 людина. За інформацією рятувальників, шестеро людей замерзли у своїх автомобілях. Попередня причина загибелі інших - це асфіксія після вдихання парів.