В Аргентині горять 800 тисяч гектарів лісу: загасити полум'я заважають сильний вітер та спека

В Аргентині горять 800 тисяч гектарів лісу: загасити полум'я заважають сильний вітер та спека

Метеорологи попереджають, що погода ставатиме ще спекотнішою.

Наймасштабніша пожежа за всю історію Аргентини. На північному сході країни горять 800 тисяч гектарів лісу.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 лютого.

Полум'я швидко розповсюджується. За добу охоплює близько 30 тисяч гектарів. Понад тисяча вогнеборців та армійці поки не можуть втримати цей вогонь. Заважають сильний вітер та спека. Окрім того осередки займання далеко одне від одного.

Вигоріло вже понад 10% регіону. Під загрозою один із найбільших національних парків країни - "Ібера". Метеорологи попереджають - до кінця тижня погода ставатиме дедалі спекотнішою. Регіон оголосили зоною екологічного лиха. Фермери евакуюють худобу, але загрози людським обійстям поки немає.

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