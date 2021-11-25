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В Аргентині піраньї масово атакують людей: фахівці пояснили причини

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В Аргентині піраньї масово атакують людей: фахівці пояснили причини

pixabay.com

Загалом постраждали близько 30 людей.

В аргентинській річці піраньї атакували 13-річну дівчину. Потерпіла у результаті втратила мізинець на нозі.

Про це пише The Mirror.

Дівчину ушпиталили до лікарні для невідкладної операції з пересадки шкіри після того, як піраньї відкусили їй палець на нозі.

Експерти кажуть, що напад був неочікуваним у цю пору року, і причиною називають високі температури та низький рівень води. Зазначається, що загалом піраньї напали на понад 30 людей у річці Парана в Санта-Фе. На кадрах видно, як у одного з поранених з ран на забинтованих ногах тече кров.

"У неділю вдень ( 21 листопада) чергові рятувальники падали з ніг, намагаючись впоратися з усіма людьми, які отримали укуси. Ці риби, зазвичай, рухаються косяками, тому ми отримуємо багато одночасних атак", - кажуть рятувальники.

Наразі людям заборонили заходити у воду і рятувальники попереджають про напади у річці. 

"Ми не очікували, що це станеться ще до початку літа... Найкраще скористатися душовими кабінами, встановленими на пляжі", - сказав Серджіо Берарді, місцевий представник профспілки рятувальників.

Нагадаємо, у США величезний алігатор, вагою 228 кілограмів, як вважають, загриз літнього чоловіка після руйнівного урагану "Іда". Плазуна вбили мисливці, а в його череві виявили людські рештки. 

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