В Аргентині почався спалах невідомої медицині пневмонії: що кажуть медики

Наприкінці серпня до лікарні звернувся пацієнт із тяжкою формою пневмонії, медики так і не змогли встановити, що стало причиною її розвитку. Всього за чотири дні на лікарняних ліжках опинилися п'ять співробітників медичного закладу з такими ж симптомами.

Про це пише Express.

Унаслідок пневмонії загадкового походження двоє людей померли, троє досі перебувають у лікарні. Стан ще одного пацієнта задовільний — його відправили в ізоляцію додому.

Медики кажуть, що перші симптоми та форма пневмонії схожі з наслідками зараження ковідом, проте тести не підтвердили наявність вірусу. У ході додаткових досліджень медики також протестували пацієнтів на наявність грипу різних типів, хантавірсу (інфекції, що переноситься гризунами) та понад 25 інших різних захворювань. Усі тести були негативними.

Представники охорони здоров'я Аргентини поки що не помітили широкого поширення хвороби. Найімовірніше, вона передається під час фізичного контакту, але виключати передачу через повітря поки що не можна.

Раніше стало відомо, що у Китаї закрили на карантин 21-мільйонне місто через COVID-19.

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