В Аргентині політик відсвяткував смерть королеви Єлизавети шампанським (відео)

Ведучий Сантьяго Кунео на аргентинському телебаченні вітав повідомлення про смерть британської королеви Єлизавети.
На відео, яке згодом стало вірусним, журналіст і політик у прямому етері відкорковує пляшку і підіймає келих, висловлюючи радість з приводу скорботної події.
Відеозапис опублікований у його Twitter.
Кліп викликав різкий осуд серед користувачів Мережі.
Нагадаємо, королева Єлизавета II, монарх Великої Британії, що найдовше керувала країною, померла в Балморалі у віці 96 років після 70 років правління.
Її сім'я зібралася в її шотландському маєтку після того, як у четвер зросла стурбованість щодо її здоров'я.
Після її смерті країну очолить її старший син Чарльз, колишній принц Уельський.
Іноземні лідери віддали данину пам'яті королеві, а президент США Джо Байден нагадав про її підтримку Сполучених Штатів у "найтемніші дні" після терактів 11 вересня.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав її "доброю королевою" і "другом Франції".
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що королева була постійною частиною життя канадців і однією з його "улюблених людей у світі".
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