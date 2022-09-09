В Аргентині політик відсвяткував смерть королеви Єлизавети шампанським (відео)

Ведучий Сантьяго Кунео на аргентинському телебаченні вітав повідомлення про смерть британської королеви Єлизавети.

На відео, яке згодом стало вірусним, журналіст і політик у прямому етері відкорковує пляшку і підіймає келих, висловлюючи радість з приводу скорботної події.

Відеозапис опублікований у його Twitter.

Кліп викликав різкий осуд серед користувачів Мережі.

Нагадаємо, королева Єлизавета II, монарх Великої Британії, що найдовше керувала країною, померла в Балморалі у віці 96 років після 70 років правління.

Її сім'я зібралася в її шотландському маєтку після того, як у четвер зросла стурбованість щодо її здоров'я.

Після її смерті країну очолить її старший син Чарльз, колишній принц Уельський.

Іноземні лідери віддали данину пам'яті королеві, а президент США Джо Байден нагадав про її підтримку Сполучених Штатів у "найтемніші дні" після терактів 11 вересня.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав її "доброю королевою" і "другом Франції".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що королева була постійною частиною життя канадців і однією з його "улюблених людей у ​​світі".

Королева світу: Велика Британія житиме інакше після смерті Єлизавети II

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