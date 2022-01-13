В Аргентині швидка реакція поліцейських врятувала життя маленькій дівчинці: що сталося

В Аргентині швидка реакція поліцейських врятувала життя маленькій дівчинці: що сталося

Дитину вже виписали з лікарні.

Неймовірне спасіння - швидка реакція поліцейських з Аргентини врятувала життя маленькій дівчинці.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 січня.



На оприлюдненому поліцією відео видно, як патрульні зупинилися, аби допомогти матері з маленькою дитиною. Півторарічна дівчинка почала задихатися. Аби швидше дістатися лікарні, поліцейські забрали її з мамою до своєї машини та з сиренами помчали до медиків, зв'язалися з ними дорогою і намагалися реанімувати малечу. Зрештою, їхні зусилля дали результат - дівчинка почала дихати.

Зазначається, що нині вона почувається добре, з лікарні її вже виписали. Аргентинці славлять копів як героїв, а ті кажуть - раді були допомогти.

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