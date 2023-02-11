В Аргентині стурбовані кількістю вагітних росіянок: у чому причина

За останній рік до Аргентини прибуло близько 10 500 вагітних росіянок

В Аргентині імміграційна влада бореться з російськими жінками, які зараз масово приїжджають в Буенос-Айрес для пологів. А все заради того, щоб отримати аргентинське громадянство.

Про це пише The Guardian.

Директорка імміграційної служби Аргентини Флоренція Каріньяно в ефірі телеканалу C5N розповіла, що в четвер 33 вагітні жінки - усі між 32 і 34 тижнями вагітності - прибули в країну. Спершу кільком з них відмовили на паспортному контролі, але зрештою їх усе ж таки пропустили в країну.

У матеріалі йдеться, що ізоляція Москви від Заход зробила Аргентину досить привабливим місцем для росіянок.

Так за даними, за останній рік у південноамериканську країну прибуло близько 10 500 вагітних росіянок. Зокрема, 5800 з них прибули в країну за останні три місяці.

Через численні випадки Міграційна служба Аргентини почала відкликати ВНП у росіян, які отримали його після народження дитини в країні.

Додамо, що у РФ керівництво забороненої в Україні компанії VK вимагає повернути співробітників, які виїхали з Росії. Тих росіян, які відмовляться повертатися, звільнять.

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