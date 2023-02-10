В архіві Роскомнагляду виявили перелік слів та зображень, образливих для Путіна

Російські цензори фільтрують вживання у контексті російського президента не тільки лайливих та нецензурних слів, але й таких як "КДБ", "цар" та "корупція".

В архіві Роскомнагляду, який ще в листопаді 2022 року видобули білоруські "кіберпартизани", виявлено слова, які не повинні потрапляти в один контекст із президентом Росії Володимиром Путіном. Загалом у переліку їх понад сімсот.

Про це повідомляє “Медіазона".

Як виявилося, Роскомнагляд веде систематичний моніторинг соцмереж у пошуках образливих для Володимира Путіна публікацій та коментарів. У службовому листуванні є документ під назвою "Ключові слова-образи", це чотиристорінковий список лайливих, вульгарних або просто двозначних слів, яким, на думку цензорів, не місце поряд з ім'ям або зображенням російського президента.

Порушенням вважається не лише вживання слів із згаданого переліку на адресу Путіна, але й у повідомленнях, де про нього згадується, а також у підписах до фото.

З документа випливає, що Путіна не можна згадувати в контексті педофілії: наприклад, називати "збоченцем" та "любителем діточок". Також Путіна не варто пов'язувати із сексом, але у цей розділ, окрім всім відомих матюків, чомусь також потрапили такі слова як "вибори", "термін" та "мітинги".

Найбільша частина – лайливі та нецензурні слова. Крім очевидно образливих "тупорилий", "засрун" і "чмир", у цьому переліку є слова "КДБ", "цар" та "корупція".

В архіві Роскомнагляду є також класифікатор "графічних сутностей" - опис картинок для автоматичного визначення образ президента нейромережею системи Окулус. Серед них – Путін в образі краба, молі, Гітлера та вампіра.

Нагадаємо, імідж президента РФ Володимира Путіна як маскулінного мачо вибудовувався протягом багатьох років, щоб задовольнити потреби росіян, які після бурхливих 90-х затужили за сильною рукою лідера, який приведе країну до стабільності та добробуту. Цей образ Путіна прижився і на Заході.

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