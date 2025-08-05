В Арктиці стартували військові навчання: США та їхні союзники готуються до захисту від РФ

На Алясці стартували щорічні арктичні навчання армії США

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Сполучені Штати проводять щорічні військові навчання в Арктиці, щоб зміцнити свою здатність захищати Північну Америку. Ці заходи відбуваються на тлі зростання загрози з боку Росії, яка має значну військову присутність у цьому регіоні.

Про це повідомляє Newsweek.

Навчання в Арктиці на тлі загрози з боку Росії

Арктика стає новим геополітичним кордоном між Росією та Заходом. Москва активно нарощує свою присутність, будуючи військові бази, а її літаки регулярно наближаються до повітряного простору Аляски.

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Крім того, Росія співпрацює в цьому регіоні зі своїм партнером — Китаєм. За минулий рік військове командування США оновило свою арктичну стратегію, закликаючи до посилення присутності в регіоні, який стає дедалі доступнішим через зміни клімату.

«Arctic Edge 2025»: ключові цілі та учасники

Спільні польові навчання під кодовою назвою «Arctic Edge 2025» розпочалися в п’ятницю і проходять у кількох місцях по всій Алясці. Керівництво навчань здійснюють Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) та Північне командування США.

Окрім американських сил, у навчаннях, які триватимуть до кінця місяця, беруть участь військові Великої Британії, Данії, а також представники американських відомств, включаючи ФБР, місцеві та державні правоохоронні органи Аляски.

Основна мета навчань — підвищити готовність і продемонструвати можливості захисту в Арктиці. Ключові завдання включають виявлення, відстеження та знищення «сучасних крилатих ракет» на північних підступах. Це набуває особливої актуальності, враховуючи, що російські бомбардувальники Ту-95МС, які наближалися до Аляски, здатні нести від шести до шістнадцяти крилатих ракет. Крім того, російські підводні човни на Далекому Сході також мають можливість запускати крилаті ракети.

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На тлі цих подій, 30 липня Центр арктичних досліджень імені Теда Стівенса повідомив, що вперше провів навчальний курс з операційних ризиків в Арктиці для американських і канадських військових. Курс спрямований на поглиблення оперативної готовності в регіоні, надаючи нові інструменти для попередження та зменшення ризиків у «одному з найскладніших операційних середовищ світу».

Нагадаємо, у серпні Китай та Росія проведуть спільні військові навчання. Вони відбудуться біля Владивостока, у Японському морі, а також у Тихому океані. Ці маневри можуть бути не лише відпрацюванням спільних дій, а й «пальпацією можливостей потенційного противника».