В армії Афганістану з'являться смертники: таліби завершують формування збройних сил

Воїнів-шахідів використовуватимуть для спецоперацій.

Речник руху “Талібан” Забіулла Муджахід повідомив про створення спеціального батальйону смертників, який стане частиною майбутньої армії Афганістану.

Його заяву передає видання The Khaama Press.

За словами офіційного представника талібів, батальйон буде використовуватися під час спеціальних операцій.

Забіулла Муджахід також повідомив, що процес створення нової армії Афганістану все ще триває. Він зазначив, що колишні афганські офіцери можуть стати військовослужбовцями майбутніх збройних сил. Він також припустив, що до служби в армії можуть, за необхідності, набирати жінок.

Раніше у Міністерстві оборони Афганістану повідомляли, що афганська армія укомплектована на 80%. Загалом у збройних силах проходитимуть службу 100 тисяч військових та цивільних.

Нагадаємо, після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" назвав терористів-смертників "героями ісламу", пообіцявши нагородити їхні сім'ї грошима і землею.

Читайте також: