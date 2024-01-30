В армії Ізраїлю заявили, що вбили або поранили половину бойовиків ХАМАС

У ЦАХАЛ заявили, що війна буде продовжуватись до повного знищення ХАМАС.

Ізраїльські військові у Секторі Гази знищили або поранили половину бойовиків угруповання ХАМАС.

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Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, інформує The Times of Israel.

Він заявив, що війна буде продовжуватись ще довго, але зрештою "ми розібʼємо ХАМАС".

"Ми ведемо довгу війну, але врешті ми розіб'ємо ХАМАС. Терористи залишаються, і ми боремося з осередками опору… На це підуть місяці, а не один день", — сказав Галлант.

Крім того, міністр заявив, що у бойовиків ХАМАС немає підкріплення, зокрема зброєю і боєприпасами.

"Їм важко піклуватися про себе, про поранених... Ми вбили вже щонайменше чверть терористів ХАМАС, стільки ж поранено", — заявив міністр оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль та бойовики терористичного угруповання ХАМАС не змогли домовитися щодо посередництва в угоді про заручників.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз вимагає негайно перевірити Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям.

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