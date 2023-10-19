В армію - по СМС-повідомленню: у Білорусі планують впровадити нововведення

Нововведення торкнуться всіх, навіть тих, хто до військової служби ніякого відношення не має.

У Білорусі планують здійснити низку важливих змін для військовозобов'язаних, серед них - повістка по СМС-повідомленню. Також буде посилена відповідальність для ухилянтів за неявку до військкоматів.

Відповідний законопроєкт "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки" опублікований на Національному правовому інтернет-порталі, передає білоруське видання Зеркало.

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"Громадяни можуть бути сповіщені про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу), управління Комітету державної безпеки по області за допомогою СМС-повідомлення", - йдеться у проєкті.

Зазначається, що за СМС можуть призвати як під час мобілізації, так і під час мобілізаційної підготовки.

Оператори електрозв'язку будуть зобов'язані проводити СМС-розсилки за списками військкоматів та КДБ. Крім того, операторам доведеться на запит військкоматів чи КДБ у тижневий термін надавати відомості про номери громадян, які перебувають на військовому обліку або зобов'язані на ньому перебувати. А самі громадяни повинні повідомляти у військкомат про зміну особистого номера телефону.

"Головне в цьому нововведенні - це те, що юридично значуще повідомлення вважатиметься доставленим навіть у тих випадках, якщо його відправили поштою або електронними засобами (за СМС, імейлом, месенджером), але адресат "за обставинами, що залежать від нього", цього повідомлення не отримав чи з ним не ознайомився. Простіше кажучи, якщо людина не відчинила двері листоноші, що принесла повістку, або відключила телефон, щоб не отримати СМС, — це йому вже ніяк не допоможе. Факту надсилання буде достатньо, щоб повідомлення вважалося юридично доставленим", - пояснюють на сайті видання.

Щодо паперових повісток, то їх тепер повістки можна буде вручати і за місцем проживання призовника, і за місцем роботи та місцем перебування. Займатися рознесенням повісток матимуть змогу працівники будь-яких організацій, на які таке завдання покладуть військкомат, місцевий виконком чи КДБ.

Законопроєкт поки не значиться на порядку денному на сайті Палати представників. Ймовірно, що він буде внесений найближчим часом. Потім з акон має схвалити Рада Республіки та підписати Лукашенко, а після офіційного опублікування він набуде чинності лише через рік.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, як Білорусь допомагає РФ у підготовці мобілізованих.

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