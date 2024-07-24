В Атлантиці затонуло судно з росіянами: половина членів екіпажу загинули

Врятовані рибалки 15 годин перебували на плоту посеред океану за температури води 4 градуси.

Рибальське судно Argos Georgia затонуло біля Фолклендських островів, віддаленого архіпелагу на схід від узбережжя Аргентини у південній частині Атлантичного океану. Трагедія сталася у відкритому океані за 424 км від берега. Внаслідок аварії половина членів екіпажу загинули або зникли безвісти.

За інформацією російських ЗМІ, з 27 членів екіпажу врятувати вдалося лише 14 людей. Відомо, що у складі команди були громадяни п'яти країн, зокрема 8 росіян, 10 іспанців, 2 уругвайці, 2 перуанці та 5 індонезійців. Хто саме з команди врятувався, а хто загинув, наразі невідомо.

Особи шести моряків, тіла яких було знайдено у воді, досі не встановлені. Ще семеро членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Екіпаж Argos Georgia подав перший сигнал тривоги вдень понеділка, 22 липня. Повідомлення про аварію транслювалися з судна до 21:23 за місцевим часом. За кілька годин після припинення сигналів тривоги до місця аварії прибули два рибальські судна – чилійське "Пуерто Торо" та галісійське "Робін М. Лі". Вони підняли на борт моряків, яким вдалося врятуватися на плоту. Argos Georgia на той час вже затонуло. Пошукові роботи були припинені після евакуації моряків через погані погодні умови.

За словами врятованих рибалок, вони пробули у відкритому морі понад 15 годин. На цей час температура води не перевищувала 4℃, а хвилі були заввишки 7 метрів.

Рибальське судно Argos Georgia збудовано у 2018 році на верфі "Терсан" у Туреччині й ходило під прапором острова Святої Єлени. Його розміри становили 54 метри завдовжки й 13 метрів завширшки.

Наразі немає інформації про те, що стало причиною затоплення судна.

Нагадаємо, поблизу берегів Греції затонуло вантажне судно. Одного члена екіпажу врятували, ще 13 — зникли безвісти.

Читайте також провідні новини дня: