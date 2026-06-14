В авіакатастрофі у Ріо-де-Жанейро загинув відомий співак: з’явилося відео

Співаку Oliver Tree було 32 роки / © cnnbrasil.com.br

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Відомий американський співак Олівер Трі і ще п’ятеро людей загинули під час зіткнення двох гелікоптерів у Бразилії.

Про це повідомляє CNN Brasil.

У небі над Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери, які після удару впали на парковку.

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Співаку та автору пісень Оліверу Трі було 32 роки.

Oliver Tree відомий за треками «Life Goes On», «Hurt» та «Alien Boy» / © cnnbrasil.com.br

Oliver Tree відомий за треками «Life Goes On», «Hurt» та «Alien Boy».

Дата публікації 22:06, 14.06.26 Кількість переглядів 3 У Ріо-де-Жанейро в авіакатастрофі загинув відомий американський співак Oliver Tree

У 2024 році музикант опинився в центрі політичного скандалу через виступ на російському фестивалі Park Live у Казахстані. На тлі цього було скасовано виступ співака у Вільнюсі.

Нагадаємо, на північному сході Колумбії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули всі 15 людей на борту літака. Як повідомила державна авіакомпанія Satena, серед загиблих був місцевий депутат.

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