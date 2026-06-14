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В авіакатастрофі у Ріо-де-Жанейро загинув відомий співак: з’явилося відео
Американський співак Oliver Tree загинув у авіакатастрофі в Ріо-де-Жанейро — артисту було 32 роки.
Відомий американський співак Олівер Трі і ще п’ятеро людей загинули під час зіткнення двох гелікоптерів у Бразилії.
Про це повідомляє CNN Brasil.
У небі над Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери, які після удару впали на парковку.
Співаку та автору пісень Оліверу Трі було 32 роки.
Oliver Tree відомий за треками «Life Goes On», «Hurt» та «Alien Boy».
У 2024 році музикант опинився в центрі політичного скандалу через виступ на російському фестивалі Park Live у Казахстані. На тлі цього було скасовано виступ співака у Вільнюсі.
Нагадаємо, на північному сході Колумбії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули всі 15 людей на борту літака. Як повідомила державна авіакомпанія Satena, серед загиблих був місцевий депутат.