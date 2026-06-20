В авіакатастрофі загинув співзасновник однієї з провідних компаній відеоігор: деталі

Поліція Франції. / © Associated Press

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У Франції в авіакатастрофі загинув 69-річний співзасновник компанії-розробника відеоігор Ubisoft Клод Гіймо, а також льотний інструктор.

Про це з посиланням на рятувальників департаменту Луара-Атлантика, повідомляє France 3.

За даними видання, бізнесмен був на борту літака Cessna 421, який розбився біля аеродрому Ла-Боль-Ескублак під час заходу на посадку. Після авіатрощі судно зайнялося, вогонь перекинувся на навколишню рослинність. Коли на місце аварії прибули пожежники, літак уже був повністю охоплений полум’ям.

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За попередніми даними, Гіймо прямував на з’їзд льотного клубу La Baule і мав бути присутнім на зборах любителів польотів цими вихідними.

Обставини падіння та причини загоряння наразі з’ясовують відповідні служби.

Ubisoft — один із найбільших у світі розробників відеоігор. Компанія створила такі відомі франшизи, як Assassinʼs Creed, Far Cry, Prince of Persia.

Клод Гіймо заснував Ubisoft разом із чотирма своїми братами в 1986 році. Зараз компанія продовжує знаходитися під контролем сім’ї, її бессменным генеральним директором є Ів Гіймо, молодший брат Клода.

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Нагадаємо, минулого тижня в в авіакатастрофі у Ріо-де-Жанейро загинув відомий співак Олівер Трі. У небі над Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери, які після удару впали на парковку.







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