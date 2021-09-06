В Австралії акула пошматувала серфера: моторошні крики про допомогу почули відпочивальники

Від отриманих травм 30-річний чоловік помер на місті.

У штаті Новий Південний Уельс в Австралії на місцевому Смарагдовому пляжі акула напала на серфера. До нього одразу кинулися рятувальники, які були на пляжі та небайдужі відпочивальники.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що трагедія трапилася вранці 5 вересня.

30-річний серфер катався, аж раптом на нього напала акула. Хижачка тільки 1 раз вкусила чоловіка, але цього виявилося достатньо. Чоловік отримав важку травму руки та спини.

Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.

"Пацієнт отримав важку травму руки та спини. Попри всі зусилля перехожих, медиків та інших служб швидкої допомоги, чоловіка не вдалося врятувати", - повідомили в лікарні.

Нагадаємо:

На Північному острові Нової Зеландії акула напала на 19-річну дівчину. Потерпіла отримала травми, несумісні із життям, і померла на місці.

на 19-річну дівчину. Потерпіла отримала травми, несумісні із життям, і померла на місці. А в американському штаті Меріленд внаслідок нападу акули на узбережжі Оушен-Сіті постраждала 12-річна дівчинка.

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