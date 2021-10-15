В Австралії через запах фрукта в торговельний центр викликали пожежників: переплутали з газом

В Австралії через запах фрукта в торговельний центр викликали пожежників: переплутали з газом

Дуріан - це фрукт із специфічним запахом.

В Австралії у передмісті Канберри рятувальники годину шукали місце витоку газу в торговельному центрі. Проте, як з'ясувалось, це - був запах фрукту дуріан.

Про це повідомляє Guardian.

Пожежники отримали повідомлення про сильний запах газу в одному із торговельних центрів у Діксоні - передмісті Канберри. Вони майже годину шукали місце витоку, проте як з'ясували - це був запах фрукту дуріан.

"Від фрукта виходить дуже різкий запах, який може поширюватися на певну відстань. Після години роботи на місці події, поки пожежники шукали джерело, власники квартири, розташованої над магазином, повідомили про потенційне джерело інциденту. Після короткого розслідування екіпажі підтвердили, що це і є причиною запаху. Екіпажі поїхали", - йдеться у повідомленні пожежного агентства.

Нагадаємо, канадський літак пішов на екстрену посадку через смердючий фрукт на борту.

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