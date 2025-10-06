Чоловік відкрив стрілянину в одному зі жвавих районів Сіднея: щонайменше 20 поранених

Поліція Сіднея / © Associated Press

У неділю, 5 жовтня, в одному зі жвавих районів Сіднея (Австралія) чоловік відкрив стрілянину по перехожих і автомобілях. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 20 людей, більшість із них — від уламків скла.

Про це повідомила поліція штату Нова Південна Валія, пише Le Figaro.

За словами правоохоронців, підозрюваний стріляв без розбору, зокрема по поліцейських автомобілях, що проїжджали повз.

«Могло бути зроблено від 50 до 100 пострілів», — сказав виконувач обов’язків комісара поліції Нової Південної Валії Стівен Перрі.

Через дві години після початку стрілянини поліцейські затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні нападу. Його знайшли в одній із квартир Сіднея. Під час арешту він отримав поранення і був госпіталізований.

Один чоловік, поранений кулею, перебуває у тяжкому стані. Ще 19 людей дістали поранення від уламків скла та інших матеріалів, кількох із них доправили до лікарні.

Масові стрілянини в Австралії — надзвичайно рідкісне явище. Після трагедії 1996 року в Порт-Артурі (Тасманія), коли стрілець убив 35 людей, у країні запровадили жорстку заборону на автоматичну та напівавтоматичну зброю.

Нагадаємо, минулого року в Сіднеї чоловік влаштував різанину у ТЦ.