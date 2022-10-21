В Австралії чоловік з ножем відбивався від крокодила, поки голова його товариша була в пащі

В Австралії крокодил напав на чоловіків. Вони дивом вижили.
В Австралії двоє чоловіків пливли в рибальському човні струмком Циклон у регіоні Кімберлі, коли стався несподіваний напад крокодила.
Про це повідомляє 7News.
За словами свідка, крокодил схопив одного з них за голову, а товариш спробував допомогти, дістав ножа та вдарив крокодила, що змусило рептилію відпустити чоловіка.
Чоловіків доправили до найближчої лікарні вертольотом, їхній стан оцінюється як стабільний, повідомили в місцевій установі охорони здоров'я.
Нагадаємо, в індійському штаті Одіша 17-річна дівчина потрапила до пащі крокодила. Трагедія трапилася на очах у її сестри.
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