В Австралії гелікоптери Taipan замість утилізації пропонують відправити на допомогу Україні

Декілька гелікоптерів все ще можна повернути до придатного для польотів стану.

В Австралії група колишніх військових та техніків зголосилась на волонтерських засадах відновити гелікоптери Taipan, які підлягають утилізації, та відправити їх до України. Вони надіслали свою пропозицію міністру оборони.

Про це повідомляє видання АВС.

“Спільними зусиллями австралійської спільноти ми могли б колективно врятувати ці цінні планери для країни, яка відчайдушно потребує військової техніки для зміцнення і посилення своїх можливостей”, — сказав колишній австралійський солдат Кріс Мур в коментарі виданню.

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Джерела, знайомі з процесом утилізації, вважають, що декілька гелікоптерів все ще можна повернути до придатного для польотів стану, але визнають, що багато планерів розібрано до стану, що не підлягає ремонту.

Колишній інженер з технічного обслуговування Стюарт Муні стверджує, що з радістю “запропонує свої послуги безкоштовно зі збирання MRH90 Taipan для України, якщо уряд змінить рішення про їх утилізацію”.

Водночас представник Міноборони Австралії повідомив, що розбирання гелікоптерів вже на стадії завершення, та підтвердили, що процес утилізації ще не завершено.

Нагадаємо, Україна зробила офіційний запит на передавання MRH90 Taipan 19 грудня 2023 року, незважаючи на проблеми щодо безпеки та експлуатації цих гелікоптерів.

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