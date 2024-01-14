В Австралії лісова пожежа вийшла з-під контролю: влада терміново звернулася до місцевих жителів

Лісова пожежа вийшла з-під контролю у Західній Австралії поблизу міста Перт. З вогнем боряться близько 240 пожежників, а місцевих жителів закликають евакуюватися.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що загалом станом на 14 січня у штаті горіло понад 25 лісових пожеж, а місцеві мешканці наражалися на небезпеку через швидке розповсюдження вогню.

Представник Департаменту пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій штату повідомив, що у регіоні зафіксований найвищий рівень небезпеки.

"Якщо шлях вільний, виїжджайте зараз у більш безпечне місце", — йдеться у повідомленні відомства.

В Австралії триває сезон лісових пожеж високого ризику через погодне явище Ель-Ніньо, що призводить зокрема до циклонів, посух та хвиль спеки.

Раніше повідомлялося, що NASA показало знімок, зроблений камерами Міжнародної космічної станції (МКС) і на ньому видно гавайський острів Мауї після того, як тут спалахнули лісові пожежі.

Читайте також: