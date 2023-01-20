В Австралії натрапили на найбільшу у світі жабу вагою, як новонароджена дитина (фото)

Жаби на сьогодні є одними з найбільших шкідників цієї країни, а їхня кількість оцінюється в сотні мільйонів.

В австралійському Квінсленді знайшли гігантську тростинну жабу вагою у 2,7 кг, яка вважається найбільшою у світі. Амфібію вже прозвали "Toadzilla" – тобто "Жабзілла".

Про це повідомляє BBC News.

Величезну жабу помітила наглядачка національного парку Конвей Кайлі Грей під час патрулювання. Жінка просто не повірила своїм очам.

Також читайте У США відвідувачів парків закликають не облизувати колорадських жаб: фото

"Я ніколи не бачила нічого такого великого. [Це виглядало] майже як футбольний м’яч з ногами. Ми назвали її"Toadzilla", – сказала Грей.

Її команда швидко схопила жабу, яка могла бути самицею, і повернулася на базу, щоб зважити амфібію. Працівники парку знали, що жаба буде важкою, проте були здивовані, виявивши, що вона може встановити новий світовий рекорд.

Зауважимо, що нинішній рекорд Гіннесса 1991 року встановила жаба вагою у 2,65 кг. Це домашня жаба зі Швеції на прізвисько Прінсен.

На думку Грей, що цей гігантський екземпляр, ймовірно, харчувався комахами, рептиліями та дрібними ссавцями.

"Очеретяна жаба такого розміру з’їсть усе, що поміститься їй у рот", ­– повідомила наглядачка парку.

Працівниця не впевнена, скільки років знайденій амфібії, адже такий вид може жити до 15 років у дикій природі.

Величезній жабі провели евтаназію, що є стандартною практикою в Австралії щодо шкідників, і вона буде передана Музею Квінсленда.

Нагадаємо, в Києві посеред зими кажан залетів у вікно місцевого жителя. В зоопарку розповіли, що це непоодинокий випадок, адже через аномальне тепло деякі кажани зарано прокидаються і шукають їжу та воду.

Апокаліпсис на Закарпатті: річки вийшли з берегів

Читайте також: