В Австралії підліток отримав жахливі опіки, який намагався зварити карамель з "Гри в кальмара"

В Австралії підліток отримав жахливі опіки, який намагався зварити карамель з "Гри в кальмара"

Він змішав суміш для карамелі у пластиковому стаканчику і поставив у мікрохвильову піч.

Хлопчик-підліток із Сіднея отримав опіки третього ступеня на нозі після того, як спробував зварити цукрову карамель із серіалу Netflix "Гра у кальмара".

Про це повідомляє Daily Mail.

14-річному австралійському підлітку стало нудно на самоізоляції, через що він вирішив приготувати смаколик, який фігурує у популярному шоу. У ньому форму з тонкої пластини з карамелі потрібно вирізати за допомогою шпильки, не зламавши її.



Хлопчик вирішив приготувати льодяник за рецептом, який знайшов у TikTok, — із цукру та води. Тільки всі інгредієнти він змішав у пластиковому стаканчику у мікрохвильовій печі. Коли суміш розплавилася в посуді, не придатному для використання в мікрохвильовій печі, вона вибухнула, причому обпекла руку і ноги підлітка.

Матір підлітка заявила, що суміш вибухнула в руці. Вона була в іншій кімнаті під час події. Вона зауважила, що чимало чашок можна використовувати в мікрохвильовій печі, але деякі для цього не годяться. Проте діти часто не бачать різниці.

Хлопчик отримав опіки першого ступеня на руці та глибокі, з ушкодженням нервових закінчень, на нозі. Травма виявилася настільки серйозною, що лікарі побоювалися, що підлітку знадобиться трансплантат шкіри. Наступний рік йому треба буде носити пов'язку, що давить.

"Я шокований, що така проста витівка, як виготовлення карамелі, може призвести до таких серйозних наслідків", — зазначила мати підлітка.

Нагадаємо:

У Південній Кореї в середу, 20 жовтня, тисячі профспілкових працівників, одягнених у костюми з популярного серіалу "Гра у кальмари", влаштували мітинг. Страйк оголосили у 13 містах з вимогою до влади покращити умови праці для нерегулярних працівників та підвищити мінімальну зарплату.

влаштували мітинг. Страйк оголосили у 13 містах з вимогою до влади покращити умови праці для нерегулярних працівників та підвищити мінімальну зарплату. А у Луцьку Волинської області діти підхопили ідею популярного корейського серіалу "Гра кальмара". На подвір'ї між багатоповерхівками вони влаштували такі ігри. Дівчинка по черзі "вбивала" учасників гри.

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