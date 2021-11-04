В Австралії підозрюваному в гучному викраденні 4-річної дівчинки готуються оголосити звинувачення

Долею маленької Клео переймалася вся Австралія.

В Австралії у четвер, 4 листопада, підозрюваному в гучному викраденні чотирирічної Клео Сміт з намету під час сімейного кемпінгу оголосять звинувачення.

Про це із посиланням на поліціюповідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 36-річного чоловіка заарештували вранці в середу. Він викликав підозру у місцевих жителів, коли купував підгузки: сусіди знали, що в австралійця немає дітей.

Відомо, що увечері в середу підозрюваного госпіталізували з відділку з тілесними ушкодженнями. У поліції заявили, що чоловік вдарився головою об стіну камери. Водночас серйозних травм він не отримав.

Місцеві ЗМІ поспілкувалися з сусідами затримного, які "висловили шок" від того, що він міг бути причетним до злочину. Люди описали австралійця як "дуже тихого" чоловіка, який завжди "тримався сам по собі".

Клео Сміт знайшли в середу, 3 листопада, через 18 днів після її викрадення. Дівчинка перебувала в будинку викрадача одна і саме гралася з іграшками, коли правоохоронці увірвалися до приміщення.

Кримінологиня з австралійського Університету Ньюкасла Ксанте Маллетт сказала, що виявлення жертви викрадення незнайомцем живою через понад два тижні - це рідкість.

"На жаль, зазвичай їх вбивають швидко, найчастіше впродовж перших трьох годин", - вказала вона.

Цієї ночі громадські будівлі в столиці штату Західна Австралія Перте за 900 кілометрів від Карнарвона були освітлені синіми вогнями, щоб відсвяткувати успіх поліцейського розслідування. А в самому Карнарвоні над будинками підняли повітряні кулі та вивісили для Клео привітання із поверненням додому.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вказав у Twitter, що це "чудова, полегшувальна новина", а мати дівчинки Еллі Сміт у дописі в Instagram написала: "Наша сім'я знову ціла"

Як повідомлялося, дитина в рожевій піжами зникла серед ночі з палатки, зі спальним мішком. Долею маленької Клео переймалася вся Австралія. Відомо, що викрадач не скривдив дівчинку.

Новини світу: в Австралії знайшли викрадену дівчинку, яку шукали три тижні

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