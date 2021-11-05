В Австралії підозрюваному в гучному викраденні 4-річної дівчинки оголосили звинувачення: що відомо

В Австралії підозрюваному в гучному викраденні 4-річної дівчинки оголосили звинувачення: що відомо

Чоловікові відмовили у звільненні під заставу.

В Австралії у четвер, 4 листопада, підозрюваному в гучному викраденні чотирирічної Клео Сміт з намету під час сімейного кемпінгу оголосили звинувачення.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що правоохоронці звинуватили 36-річного Террі Келлі у декількох злочинах, зокрема у насильницькому вилученні дитини. Чоловік ненадовго постав перед судом у місті Карнарвон, де йому відмовили у звільненні під заставу.

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Також поліціянти відвідали сім'ю Клео. "Я вражена тим, що вона здається такою врівноваженою і щасливою, і було дійсно приємно бачити, що вона все ще весела і сміється", - поділилася пані детектив Кемерон Блейн, яка була серед чотирьох поліціянтів, які знайшли Клео.

Блейн розповіла, що коли силовики увірвалися до будинку, в якому утримували дівчинку, та наодинці гралася з іграшками. Побачивши поліцейських, вона посміхнулася і сказала: "Мене звуть Клео".

Прем'єр-міністр Західної Австралії Марк Макговен також відвідав сім'ю у четвер і розповів, що подарував Клео двох плюшевих ведмедиків, одягнених у поліцейську форму. Дівчинку, схоже, не вразила пропозиція назвати їх Кемерон і Род на честь старших детективів, які ведуть її розслідування.

Як повідомлялося, 36-річного чоловіка заарештували вранці в середу. Він викликав підозру у місцевих жителів, коли купував підгузки: сусіди знали, що в австралійця немає дітей.

Відомо, що згодом підозрюваного госпіталізували з відділку з тілесними ушкодженнями. У поліції заявили, що чоловік вдарився головою об стіну камери. Водночас серйозних травм він не отримав.

Клео Сміт знайшли в середу, 3 листопада, через 18 днів після її викрадення. Кримінологиня з австралійського Університету Ньюкасла Ксанте Маллетт сказала, що виявлення жертви викрадення незнайомцем живою через понад два тижні - це рідкість.

Також читайте В Австралії знайшли живою 4-річну дівчинку, яка зникла безвісти два тижні тому Минулої ночі громадські будівлі в столиці штату Західна Австралія Перте за 900 кілометрів від Карнарвона були освітлені синіми вогнями, щоб відсвяткувати успіх поліцейського розслідування. А в самому Карнарвоні над будинками підняли повітряні кулі та вивісили для Клео привітання із поверненням додому. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вказав у Twitter, що це "чудова, полегшувальна новина", а мати дівчинки Еллі Сміт у дописі в Instagram написала: "Наша сім'я знову ціла" Як повідомлялося, дитина в рожевій піжами зникла серед ночі з палатки, зі спальним мішком. Долею маленької Клео переймалася вся Австралія. Відомо, що викрадач не скривдив дівчинку. Новини світу: в Австралії знайшли 4-річну дівчинку, яка зникла безвісти два тижні тому

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