В Австралії підозрюваному в гучному викраденні 4-річної дівчинки оголосили звинувачення: що відомо

Чоловікові відмовили у звільненні під заставу.
В Австралії у четвер, 4 листопада, підозрюваному в гучному викраденні чотирирічної Клео Сміт з намету під час сімейного кемпінгу оголосили звинувачення.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що правоохоронці звинуватили 36-річного Террі Келлі у декількох злочинах, зокрема у насильницькому вилученні дитини. Чоловік ненадовго постав перед судом у місті Карнарвон, де йому відмовили у звільненні під заставу.
Також поліціянти відвідали сім'ю Клео. "Я вражена тим, що вона здається такою врівноваженою і щасливою, і було дійсно приємно бачити, що вона все ще весела і сміється", - поділилася пані детектив Кемерон Блейн, яка була серед чотирьох поліціянтів, які знайшли Клео.
Блейн розповіла, що коли силовики увірвалися до будинку, в якому утримували дівчинку, та наодинці гралася з іграшками. Побачивши поліцейських, вона посміхнулася і сказала: "Мене звуть Клео".
Прем'єр-міністр Західної Австралії Марк Макговен також відвідав сім'ю у четвер і розповів, що подарував Клео двох плюшевих ведмедиків, одягнених у поліцейську форму. Дівчинку, схоже, не вразила пропозиція назвати їх Кемерон і Род на честь старших детективів, які ведуть її розслідування.
Як повідомлялося, 36-річного чоловіка заарештували вранці в середу. Він викликав підозру у місцевих жителів, коли купував підгузки: сусіди знали, що в австралійця немає дітей.
Відомо, що згодом підозрюваного госпіталізували з відділку з тілесними ушкодженнями. У поліції заявили, що чоловік вдарився головою об стіну камери. Водночас серйозних травм він не отримав.
Клео Сміт знайшли в середу, 3 листопада, через 18 днів після її викрадення. Кримінологиня з австралійського Університету Ньюкасла Ксанте Маллетт сказала, що виявлення жертви викрадення незнайомцем живою через понад два тижні - це рідкість.