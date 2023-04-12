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В Австралії покупці спустошили полиці супермаркетів: що їх так налякало (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Австралії покупці спустошили полиці супермаркетів: що їх так налякало (відео)

Фото: скриншот з відео

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як жителі австралійського штату кинулися купувати якомога більше продуктів.

Місцеві жителі регіону Пілбара в Західній Австралії спустошили полиці супермаркетів після того, як з’явилося попередження про тропічний циклон Ільза, який очікують цього тижня. 

Про це повідомляє місцеве видання news.com.au.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як місцеві жителі кинулися купувати якомога більше продуктів, а полиці супермаркетів залишаються майже порожніми. Особливо брали воду, м'ясо та сир.

“Всі готуються до циклону. Боже, навіть цибуля пропала”, – написала в Twitter місцева жителька Дженніфер Моралес.

Журналістка видання Pilbara ABC Мішель Стенлі опублікувала в Twitter відео із супермаркету в Порт-Гедленді, на яких видно порожні полиці.

Місцеві жителі перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки деякі громади готуються до евакуації через посилення тропічного циклону Ільза біля узбережжя.

Бюро метеорології очікує, що він досягне берега між Порт-Гедлендом і Брумом у четвер увечері або вранці в п'ятницю. Фахівці попереджають, що цей циклон може розвивати швидкість до 200 км/год, коли досягне узбережжя.

Нагадаємо, нещодавно у південній півкулі пронісся циклон Фреді, який забрав життя 400 людей на півдні Африки.

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Дата публікації
Перегляди
474
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