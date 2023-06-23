В Австралії російський дипломат окупував ласий шмат землі в середмісті столиці: поліція безсила

Поліція з ним наразі нічого зробити не може через дипломатичний імунітет.

Російський дипломат окупував земельну ділянку в середмісті столиці Австралії - Канберри, йдеться в ТСН.

Ще 2008 року росіяни взяли її в оренду на 99 років під зведення нової амбасади, адже стара розташована на околиці міста, але будівництво за цей час так і не розпочали.

Однак після повномасштабного вторгнення Австралія передумала і в середині червня анулювала угоду, пояснивши це міркуваннями безпеки. У відповідь один із російських дипломатів самовільно звів на території орендованої землі повітку і відмовився полишати територію. Поліція з ним наразі нічого зробити не може через дипломатичний імунітет.

Росія ж подала до місцевого суду, однак австралійський уряд відступатися від рішення не збирається.

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