В Австралії розшукують плавця, який зник після нападу акули на міському пляжі

Свідками нападу стала група хлопчиків-підлітків, які намагалися допомогти жертві.
У Західній Австралії розшукують 50-річного чоловіка, який зник безвісти після повідомлення про напад акули на пляжі у Північному Фрімантлі.
Про це із посиланням на дані поліції та уряду штату повідомляє CNN.
Зазначається, що правоохоронці, співробітники водної поліції та надзвичайники відреагували на інформацію про "серйозний інцидент з укусом акули" на міському пляжі Порт близько 10 години ранку за місцевим часом.
Наразі пошуки плавця тривають, до них залучили рятувальні гелікоптери. Тим часом у Фрімантлі та сусідньому з ним місті Коттесло на добу закрили усі пляжі.
За даними видання, свідками нападу стала група хлопчиків-підлітків, які намагалися допомогти жертві, а потім попередили інших плавців, щоб ті виходили з води.
"Можу сказати, що дії свідків були героїчними і дуже сміливими: вони витягли решту людей із води і всіх сповістили про те, що відбувається", - вказала виконувачка обов'язків інспектора поліції Західної Австралії Емма Барнс.
У вересні цього року біля австралійського пляжу стався ще один напад акули, внаслідок якого загинув 20-річний чоловік. А в 2019 році за кількістю неспровокованих зіткнень акул із людьми Австралія поступилася лише США.
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