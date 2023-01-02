В Австралії у небі зіткнулися два гелікоптери: перші подробиці

За попередніми даними, є жертви та постраждалі.
Два гелікоптери зіткнулися біля морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд.
Про це пише Sky News.
Наразі відомо, що зіткнення сталося неподалік тематичного парку Sea World на Золотому узбережжі, коли у парку відпочивали люди.
Австралійське бюро безпеки на транспорті підтвердило, що зіткнення у повітрі було смертельним.
Служба швидкої допомоги Квінсленду повідомила, що 13 осбіотримали травми, а місцеві ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту загинуло четверо людей.
Нагадаємо, на півдні Італії розбився гелікоптер, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту.
А у Бразилії гелікоптер впав на територію парку невдовзі після злету. Пілот та механік дивом вижили.
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