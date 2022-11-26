В Австралії величезний пітон вкусив 5-річного хлопчика і потягнув його до басейну

В Австралії пітон вкусив, стиснув і потягнув до басейну п'ятирічного хлопчика. Розмір рептилії був втричі більший за малюка.

Пітон, завдовжки 3 метри, напав на 5-річного хлопчика, вкусив його, обвився навколо тіла і потягнув до басейну. Від загибелі дитину врятували його дідусь та батько.

Про це пише New York Post.

5-річний Блейк грався у дворі свого будинку. Коли він проходив поряд із басейном, із кущів виповз величезний пітон, вкусив хлопчика за ногу, обвився довкола неї та потягнув хлопчика у воду.

"Усе сталося дуже швидко. Я побачив, як пітон вислизнув із кущів, напав на сина і потягнув його до басейну", — розповів Бен Блейк, батько хлопчика.

Поряд із басейном у цей момент перебував дідусь. Він одразу ж кинувся в басейн і витяг хлопчика.

"Тоді я не думав про свою безпеку, потрібно було рятувати онука", — каже Аллан Блейк.

Після цього до хлопчика підбіг його батько, який схопив пітона і почав його душити.

"Ми промили рану, адже пітон сильно вкусив його, змили кров і сказали синові, що він не помре, адже це не отруйна змія. Бо одразу ж зрадів і заспокоївся", — каже Бен.

За словами батька хлопчика, за все своє життя він уже зустрічав приблизно 10 змій на подвір'ї свого будинку. І взагалі пітони є звичайним явищем у їхньому місті.

Нагадаємо, чоловік з австрійського міста Грац став жертвою нападу пітона у власному туалеті.

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