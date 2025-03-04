В Австралії відповіли, чи готові обговорювати відправку своїх військ до України

В Австралії заявили, що країна підтримує народ України і президента Зеленського.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що країна "відкрита для розгляду будь-яких подальших пропозицій" щодо розміщення своїх військ в Україні.

Про це повідомило видання Вloomberg.

За словами Албанезе, Велика Британія та Франція вже ведуть дискусії щодо можливого розміщення військ на території України у разі припинення вогню з Росією.

"Ми підтримуємо народ України і президента Зеленського. Зараз ведеться дискусія щодо можливого миротворчого процесу, і, з точки зору мого уряду, ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", — заявив прем'єр Австралії.

Нагадаємо, Ірландія планує скасувати обмеження на розгортання військ за кордоном.

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