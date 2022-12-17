В Австралії вживання шпинату викликало в людей галюцинації

Після вживання шпинату люди почали серйозно нездужати та страждати від галюцинацій.

В австралійському штаті Новий Південний Уельс дев'ятеро людей звернулись за медичною допомогою після того, як вони з'їли шпинат торгової марки Riviera Farms з мережі магазинів Costco. Вживання шпинату викликало в людей галюцинації та нездужання.

Про це пише BBC Україна.

Представники охорони здоров'я кажуть, що серед симптомів також були марення, прискорене серцебиття та розмитість зору.

Компанія Riviera Farms, яка є виробником шпинату, заявила, що продуктт скоріш за все був заражений бур'янами.

Управління охорони здоров'я Нового Південного Уельсу попередило, що усі пакування шпинату цього бренду з терміном придатності до 16 грудня небезпечні для споживання та повинні бути викинуті. За його даними, наразі постраждалі є лише у Сіднеї, але вони повідомили про ситуацію також владу в інших штатах.

"Ніхто не помер, ми цьому дуже раді і сподіваємося, що так і залишиться, але люди дуже хворі... аж до виражених галюцинацій, коли вони бачать речі, яких немає", - розповів доктор Даррен Робертс з Інформаційного центру з питань отруєнь штату.

Представник Riviera Farms сказав, що вони негайно вжили заходів, попросивши магазини прибрати шпинат з продажу.

Нагадаємо, у Дніпрі померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами.

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