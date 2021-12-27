В Австралії зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон": що відомо

Померлий був повністю вакцинований, однак мав серйозні проблеми зі здоров'ям.
В Австралії у понеділок, 27 грудня, зареєстрували перший летальний випадок, пов'язаний із новим штамом COVID-19 "Омікрон".
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що від ускладнень нового варіанта коронавірусу помер 80-річний чоловік, який заразився в установі з догляду за людьми похилого віку Uniting Lilian Wells в Парраматті, що в штаті Новий Південний Уельс.
Вказується, що пацієнт був повністю вакцинований, однак мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Загалом у штаті впродовж доби зафіксували три пов'язані з COVID-19 смерті. Окрім того, позитивні результати тестів на коронавірус отримали ще 6 324 місцеві жителі.
У виданні зауважують, що на території Нового Південного Уельсу нині фіксують сплеск захворюваності, внаслідок якого кількість госпіталізацій за тиждень подвоїлася: зараз у лікарнях перебуває 521 особа, з них 55 – у реанімації.
Тим часом у Китаї зафіксували найбільшу за 21 місяць кількість нових випадків захворювання на COVID-19. У місті Сіань, понад 13 мільйонів жителів якого перебувають на карантині, кожне домогосподарство лише раз на три дні може відправляти одного з членів родини до магазину.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.