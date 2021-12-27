В Австралії зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон": що відомо

В Австралії зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон": що відомо

Померлий був повністю вакцинований, однак мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

В Австралії у понеділок, 27 грудня, зареєстрували перший летальний випадок, пов'язаний із новим штамом COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що від ускладнень нового варіанта коронавірусу помер 80-річний чоловік, який заразився в установі з догляду за людьми похилого віку Uniting Lilian Wells в Парраматті, що в штаті Новий Південний Уельс.

Вказується, що пацієнт був повністю вакцинований, однак мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Загалом у штаті впродовж доби зафіксували три пов'язані з COVID-19 смерті. Окрім того, позитивні результати тестів на коронавірус отримали ще 6 324 місцеві жителі.

У виданні зауважують, що на території Нового Південного Уельсу нині фіксують сплеск захворюваності, внаслідок якого кількість госпіталізацій за тиждень подвоїлася: зараз у лікарнях перебуває 521 особа, з них 55 – у реанімації.

Тим часом у Китаї зафіксували найбільшу за 21 місяць кількість нових випадків захворювання на COVID-19. У місті Сіань, понад 13 мільйонів жителів якого перебувають на карантині, кожне домогосподарство лише раз на три дні може відправляти одного з членів родини до магазину.

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