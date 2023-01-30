В Австралії загубили смертельну капсулу з радіацією: як це сталося

В Австралії з вантажівки випала радіоактивна капсула із цезієм-137. Влада вже розпочала її пошуки, проте визнала, що все може виявитися безуспішним.

Про це пише видання Guardian.

Капсула розміром 8 мм на 6 мм — керамічне джерело цезію-137 ємністю 19 гігабеккерелів, що зазвичай використовується в датчиках радіації — випала із захищеного пристрою, манометра, на вантажівці, яка їхала з копальні в регіоні Пілбара в Західній Австралії на склад до столиці штату Перте.

За версією слідства, болт, що кріпить свинцевий манометр, що містить капсулу, випав десь під час поїздки і капсула впала через отвір, залишений відсутнім болтом.

"Є ймовірність того, що ми не зможемо знайти (капсулу). Це можливо", — визнали у керівництві рятувальної служби Західної Австралії.

Департамент пожежної та аварійної служби штату вже розгорнув пошукові групи з пристроями виявлення радіації та металодетекторами на критичних ділянках маршруту вантажівки, зокрема у густонаселених районах. Пошуки ускладнені тим, що загальна відстань, яку проїхала вантажівка з копальні до Перта становить приблизно 1 400 км.

Довідка:

Цезій-137 (період напіврозпаду 30 років) є штучним нуклідом, складовою частиною радіоактивних опадів. Цей нуклід є доступним у великій кількості від переробки горючих елементів ядерного реактору і використовується в місцях скупчення кобальту 60 для виробництва інкапсульованих джерел енергії. Цезій попадає до організму людини і починає опромінювати його зсередини. Цезій має низку радіоактивних форм.

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