В Австралії замалювали обурливий мурал, на якому російський та український солдати обіймаються

Автор зображення перепросив та замалював свою роботу.
Австралійському художнику довелося замалювати мурал у Мельбурні, на якому були зображені російський і український військові, які обіймаються.
Про це пише місцеве видання WA Today.
Малюнок викликав неабияку критику серед представників української громади.
Стефан Романів з Австралійської федерації українських організацій заявив, що зображення нагадує йому ґвалтівника, який обіймає жертву.
"Що б подумали люди, якби на фресці були зображені ґвалтівник і жертва, що обіймаються", – наголосив він.
Автор муралу, місцевий художник Пітер Сітон, у ніч проти понеділка замалював свою картину, попросивши вибачення в української громади.
Нагадаємо, нещодавно в австралійському місті Мельбурн з'явився мурал, на якому зображені російський і український солдати, які обіймаються.
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