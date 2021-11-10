В Австралії затримали "найбільш розшукуваного" злочинця Мостафу Балуха: що відомо

В Австралії затримали "найбільш розшукуваного" злочинця Мостафу Балуха: що відомо

Правоохоронці заявили, що витратили на розшук "екстраординарну" суму грошей.

В Австралії в середу, 10 листопада, під час ретельно продуманої спроби перетнути кордон штату Новий Південний Уельс заарешували "найбільш розшукуваного" злочинця Мостафу Балуха.

Про це повідоляє ВВС.

Зазначається, що загальнонаціональний розшук 33-річного чоловіка тривав 17 днів, впродовж яких правоохоронці витратили "екстраординарну" суму грошей.

Понад два тижні тому звинувачений у спробі ввезення до Австралії 900 кг кокаїну з Еквадору Балух вийшов з-під арешту у Сіднеї під заставу, а згодом позбувся електронного браслета і втік.

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У середу поліція за наведенням зупинила вантажівку з незамкненим контейнером, в якому під час обшуку виявили автомобіль із підозрюваним.

"Він був дуже шокований. Він думав, що він розумніший за всіх", - вказав детектив Супт Роб Кричлоу з поліції Нового Південного Уельсу. За його словами, Балух намагався дістатися до Квінсленду.

"Сьогоднішній день вважатиметься одним із великих днів поліції Нового Південного Уельсу", - додав очільник поліції штату Девід Елліотт.

Вважається, що Балух є одним із лідерів злочинної мережі. У поліції заявили, що він становив загрозу для суспільства, перебуваючи на волі. Найближчим часом на нього чекатиме нове судове слухання. Звинувачення також пред'являть кермувальнику вантажівки, який допомагав утікачеві.

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