В Австралії затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки: її тіло знайшли у бочці

В Австралії затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки: її тіло знайшли у бочці

У день зникнення дитини підозрюваний придбав декілька 40-кілограмових мішків із піском.

В Австралії за підозрою у вбивстві дев'ятирічної дівчинки, тіло якої знайшли у бочці в районі річки Коло, заарештували 31-річного Джастіна Штейна.

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

Зазначається, що дитина, особу якої не розголошують з юридичних причин, зникла безвісти минулого четверга, коли разом із матір'ю перебувала на відпочинку в Блакитних горах неподалік Сіднея.

Декілька днів у густонаселеній місцевості тривала масштабна пошукова операція, яка завершилася лише ввечері у вівторок, 18 січня, коли тіло дитини "за сприяння водолазів" та інших спецпідрозділів виявили в бочці.

"Місце злочину встановлено та оглядається фахівцями судово-медичної експертизи", - вказали у поліції. Відомо, що справу передали коронеру для встановлення причин смерті. Тіло дівчинки зараз перебуває у морзі.

Того ж дня близько 20:30 за місцевим часом правоохоронці затримали 31-річного Джастіна Штейна в його квартирі у передмісті Сіднея. Підозрюваного доправили до поліцейської дільниці Саррі-Гіллз, де йому висунули звинувачення у вбивстві.

Поліціянти стверджують, що в день зникнення дитини Штейн купив у господарському магазині декілька 40-кілограмових мішків із піском. Перед тим він спілкувався із матір'ю дівчинки.

"У чому ми впевнені, так це в тому, що обвинувачений відповідає за те, що спершу помістив її в бочку, а потім позбувся цієї бочки", - заявили правоохоронці.

Під час двох допитів поліцейські помітили невідповідності у версії Штейна, які викликали у них підозри. В межах розслідування детективи також сподіваються найблиижчим часом поговорити з матір'ю дівчинки. Жінка перебуває в лікарні від початку пошуків.

У середу Штейн, який перебуває у поліцейському центрі Саррі-Гіллз, у сірій толстовці з капюшоном Everlast ненадовго взяв участь у судовому засіданні через аудіовізуальний зв'язок. Суд почув, що чоловік страждав від "довготривалих" проблем із психічним здоров'ям.

Адвокат попросив помістити підсудного до одиночної камери, оскільки той побоється за свою безпеки, однак суддя Робін Вільямс відмовився схвалити прохання, вказавши, що це справа виправних служб.

Прокурор поліції Ліам Едвардс попросив додатковий час до повернення суду, пославшись на складність цієї справи і необхідність збору додаткових доказів. Наступне судове засідання відбудеться у березні.

За даними видання, загибла дівчинка разом із бабусею жила у Квінсленді у маєтку, який належить батькам Штейна.

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