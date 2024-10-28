В Австралії жінка 6 днів блукала у горах після укусу отруйної змії

Наразі жінка перебуває у стабільному стані
Після шести днів інтенсивних пошуків рятувальники виявили жінку, яка зникла в австралійських Сніжних горах. Її знайшли пораненою та у напівсвідомому стані.
Деталі порятунку розповіли "BBC News Україна".
Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що 48-річну Ловісу Сьоберг знайшли у неділю вдень за місцевим часом. У неї були поранення, ймовірно, від укусу змії, сильне зневоднення та вивихнута щиколотка.
Сьоберг отримала первинну допомогу на місці події, після чого її терміново доставили до лікарні, де стабілізували стан.
Тривога з приводу її зникнення виникла, коли компанія з прокату автомобілів повідомила, що Сьоберг не повернула машину і не виходить на зв’язок. Її авто знайшли покинутим і відкритим, що спонукало поліцію 21 жовтня звернутися до громадськості з проханням про допомогу.
Масштабні пошуки відбувались із залученням собак-шукачів, пожежників, паркових рейнджерів та гелікоптерів із системою нічного бачення. Занепокоєння посилювалося, коли пошуки протягом кількох днів не давали результатів, а нічні температури в районі опускалися до нуля.
Знайшов Сьоберг працівник Служби національних парків і дикої природи. За словами поліцейського Тобі Ліндсея, жінка "блукала кілька днів, пробираючись через щільний чагарник" і сказала рятувальникам, що, на її думку, чотири дні тому її вкусила мідянка.
Хоча цей вид змій рідко проявляє агресію, його отрута є небезпечним нейротоксином, що може бути смертельним без своєчасної допомоги.
"Їй насправді дуже пощастило, що вона жива... вона, очевидно, пережила важкі часи", – сказав Ліндсей.
Він додав, що зараз вона перебуває у "стабільному стані" і "щаслива, що жива".
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