В Австралії жінка 6 днів блукала у горах після укусу отруйної змії

Після шести днів інтенсивних пошуків рятувальники виявили жінку, яка зникла в австралійських Сніжних горах. Її знайшли пораненою та у напівсвідомому стані.

Деталі порятунку розповіли "BBC News Україна".

Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що 48-річну Ловісу Сьоберг знайшли у неділю вдень за місцевим часом. У неї були поранення, ймовірно, від укусу змії, сильне зневоднення та вивихнута щиколотка.

Сьоберг отримала первинну допомогу на місці події, після чого її терміново доставили до лікарні, де стабілізували стан.

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Тривога з приводу її зникнення виникла, коли компанія з прокату автомобілів повідомила, що Сьоберг не повернула машину і не виходить на зв’язок. Її авто знайшли покинутим і відкритим, що спонукало поліцію 21 жовтня звернутися до громадськості з проханням про допомогу.

Масштабні пошуки відбувались із залученням собак-шукачів, пожежників, паркових рейнджерів та гелікоптерів із системою нічного бачення. Занепокоєння посилювалося, коли пошуки протягом кількох днів не давали результатів, а нічні температури в районі опускалися до нуля.

Знайшов Сьоберг працівник Служби національних парків і дикої природи. За словами поліцейського Тобі Ліндсея, жінка "блукала кілька днів, пробираючись через щільний чагарник" і сказала рятувальникам, що, на її думку, чотири дні тому її вкусила мідянка.

Хоча цей вид змій рідко проявляє агресію, його отрута є небезпечним нейротоксином, що може бути смертельним без своєчасної допомоги.

"Їй насправді дуже пощастило, що вона жива... вона, очевидно, пережила важкі часи", – сказав Ліндсей.

Він додав, що зараз вона перебуває у "стабільному стані" і "щаслива, що жива".

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